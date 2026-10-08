American Express condamnée à une amende de 350 millions de dollars pour insuffisance de son programme de lutte contre le blanchiment d'argent

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* L'OCC affirme que l'établissement de crédit n'a pas identifié, évalué ni signalé environ 13 milliards de dollars d'activités suspectes

* L'OCC invoque des ressources insuffisantes, un personnel inexpérimenté, une formation insuffisante et des lacunes en matière de contrôle interne

(Ajoute les commentaires des autorités de régulation et les démarches entreprises pour obtenir les réactions d'American Express)

par Pete Schroeder et Chris Prentice

American Express s'est vu infliger une amende de 350 millions de dollars par les autorités de régulation bancaires américaines après que celles-ci ont estimé que les programmes mis en place par l'établissement pour détecter d'éventuels cas de blanchiment d'argent étaient insuffisants et que l'entreprise avait potentiellement manqué des milliards de dollars d'activités suspectes.

L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) et la Réserve fédérale américaine ont annoncé jeudi cette mesure coercitive, indiquant que l’entreprise, principalement par l’intermédiaire de sa banque nationale, n’avait pas mis en place un programme de conformité anti-blanchiment d'argent suffisant, en raison notamment de ressources insuffisantes, d’un personnel inexpérimenté, d’une formation insuffisante et de lacunes dans les contrôles internes.

Un porte-parole d’American Express, qui n’a ni confirmé ni infirmé les conclusions des autorités de régulation, n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L’OCC a déclaré que des “défaillances systémiques” dans ses mécanismes de surveillance et de signalement ont empêché l’établissement de crédit d’identifier, d’évaluer et de signaler de manière adéquate environ 13 milliards de dollars d’activités suspectes au cours de la dernière décennie.

“L’OCC attend des banques de la taille et de la complexité d’American Express qu’elles consacrent des ressources suffisantes pour garantir le respect des lois et réglementations visant à détecter et à prévenir le blanchiment d’argent, qui sont essentielles tant pour la sécurité économique que pour la sécurité nationale”, a déclaré Jonathan Gould, contrôleur de la monnaie, dans un communiqué.

Plus précisément, l’OCC a indiqué qu’American Express s’était concentrée sur les risques liés à ses produits de dépôt, dont la gamme est relativement restreinte, sans accorder suffisamment d’attention à son activité de cartes de crédit, bien plus importante. L’autorité de régulation a également identifié des lacunes dans les programmes de diligence raisonnable et d’identification des clients.