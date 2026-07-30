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American Electric Power revoit ses prévisions à la hausse alors que l'IA stimule la forte hausse de la consommation d'électricité
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 13:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Electric Power AEP.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de résultat d'exploitation pour l'année en cours, grâce à une forte demande en électricité émanant des centres de données et d'autres grands clients.

Le groupe a bénéficié d'une forte hausse de la demande d'électricité de la part des centres de données et d'autres gros clients, les entreprises technologiques développant leurs infrastructures pour prendre en charge les applications d'intelligence artificielle.

* AEP prévoitdésormais un résultat d'exploitation annuel compris entre 6,25 et 6,55 dollars par action, contre une fourchette précédente de 6,15 à 6,45 dollars par action.

* La société a indiqué que ces nouveaux clients à forte consommation pourraient contribuer à compenser jusqu’à 16 milliards de dollars de coûts pour les clients résidentiels de l’ensemble de ses services publics verticalement intégrés, grâce à des contrats « take-or-pay » pleinement exécutés.

* Au début du mois, AEP a obtenu un prêt pouvant atteindre 3,26 milliards de dollars auprès du ministère américain de l’Énergie afin de contribuer à renforcer le transport d’électricité sur le réseau texan.

* La société prévoit également environ 1,4 milliard de dollars d’avantages pour ses clients grâce aux prêts et subventions du ministère américain de l’Énergie.

* Au cours du deuxième trimestre, AEP a acquis trois GW supplémentaires de capacité de turbines à gaz, portant ainsi sa capacité totale acquise à environ 13 GW, pouvant être déployée d’ici 2031.

* La société a indiqué qu’elle évaluait également des opportunités visant à obtenir jusqu’à 10 GW de capacité supplémentaire de turbines d’ici 2035.

* Toutefois, le groupe a enregistré une baisse de son résultat d’exploitation en raison de la cession en 2025 de la participation minoritaire dans le réseau de transport et du calendrier des éléments liés à la fiscalité.

* La société, dont le siège se trouve à Columbus, dans l’Ohio, a déclaré un résultat d’exploitation de 742 millions de dollars, soit 1,36 dollar par action, contre 766 millions de dollars, soit 1,43 dollar par action, l’année dernière.

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