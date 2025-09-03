American Eagle s'attend à ce que les campagnes publicitaires de Sweeney et Kelce stimulent les ventes à l'automne

(Ajoute les commentaires des analystes aux paragraphes 7-8, met à jour les mouvements d'actions) par Neil J Kanatt

American Eagle Outfitters AEO.N a annoncé mercredi des ventes comparables supérieures aux attentes pour le troisième trimestre, signalant que ses partenariats avec Sydney Sweeney et Travis Kelce stimuleraient la demande pour la saison d'automne.

Ses actions ont bondi de 23 % après la clôture de la séance, la société ayant qualifié de succès la campagne controversée "Great Jeans" avec l'actrice Sydney Sweeney, qui comprenait une collection de denim pour la saison d'automne.

"Alimentée par des offres de produits plus solides et le succès des récentes campagnes de marketing avec Sydney Sweeney et Travis Kelce, nous avons constaté une augmentation de la sensibilisation des clients, de l'engagement et des ventes comparables", a déclaré la société.

American Eagle s'est également associé à Tru Kolors, la marque de vêtements du joueur de la National Football League Travis Kelce, pour une ligne de vêtements en édition limitée, ce qui a suscité l'engouement des consommateurs après les fiançailles de Travis Kelce avec la pop star Taylor Swift.

L'entreprise avait déjà conclu des partenariats avec la joueuse de tennis Coco Gauff et l'actrice Jenna Ortega, ciblant ainsi les acheteurs de la génération Z.

L'accent mis par l'entreprise sur les plus jeunes arrive à un moment où les dépenses pour les fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient connaître leur plus forte baisse depuis la pandémie, car les acheteurs - en particulier ceux de la génération Z - se replient sur eux-mêmes dans un contexte d'incertitude économique, selon une étude de PwC.

Sky Canaves, analyste chez EMarketer, a déclaré qu'American Eagle était confronté à un "chemin semé d'embûches", car l'impact des tarifs douaniers, l'augmentation des dépenses publicitaires et la multiplication des promotions pour les fêtes de fin d'année pourraient réduire les marges bénéficiaires.

"Les campagnes semblent générer suffisamment de ventes pour compenser les pertes plus importantes, et elles génèrent un buzz important que la société peut exploiter à long terme", a déclaré Sky Canaves.

La société s'attend à ce que les ventes trimestrielles comparables augmentent de quelques pourcents, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 0,3 %, selon les données compilées par LSEG.

American Eagle, qui avait retiré ses prévisions annuelles en mai, s'attend à ce que les ventes comparables annuelles soient stables par rapport à l'année précédente, alors que les analystes estimaient une baisse de 1,1 %.

Pour le deuxième trimestre, les ventes comparables ont baissé de 1 %, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 2,4 %, tandis que le bénéfice ajusté par action de 45 cents a battu les estimations de 21 cents.