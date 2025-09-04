 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 701,54
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

American Eagle progresse grâce à la campagne de denim de Sydney Sweeney qui stimule la demande
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du distributeur de vêtements American Eagle Outfitters AEO.N en hausse de près de 23,5% à 16,85 $ avant la mise sur le marché ** La société prévoit un chiffre d'affaires comparable supérieur aux attentes pour le troisième trimestre grâce à l'augmentation de la demande au cours de la saison d'automne dans le cadre de ses partenariats marketing avec Sydney Sweeney et Travis Kelce ** La campagne controversée "Great Jeans" d'AEO avec Sweeney a permis d'acquérir un nombre sans précédent de nouveaux clients, ont déclaré les dirigeants lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats ** Les ventes comparables du troisième trimestre devraient connaître une hausse à un chiffre, contre une baisse de 0,3 % estimée par les analystes, selon les données compilées par LSEG ** Attend un impact de 20 millions de dollars des coûts tarifaires au 3ème trimestre, et de 40 à 50 millions de dollars au 4ème trimestre ** Jusqu'à présent, l'action a baissé d'environ 18 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
13,630 USD NYSE +0,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des policiers enquêtent près de l'épave d'un funiculaire au lendemain de son déraillement, le 4 septembre 2025 à Lisbonne, au Portugal ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Portugal: le bilan grimpe à 17 morts après le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne
    information fournie par AFP 04.09.2025 12:22 

    Le Portugal observe un deuil national jeudi, au lendemain du spectaculaire déraillement d'un funiculaire de Lisbonne emprunté par de nombreux touristes, qui a fait au moins 17 morts et 21 blessés, dont des étrangers. - Que s'est-il passé? La justice a annoncé l'ouverture ... Lire la suite

  • Amundi
    Le statu quo, ou pourquoi ne rien faire vous coûte cher
    information fournie par Amundi 04.09.2025 12:19 

    Découvrez le 1er chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles ! Que sont les biais comportementaux ? Ce sont des raccourcis mentaux ou des habitudes que notre ... Lire la suite

  • Le PDG de Mediobanca en Italie, Alberto Nagel, présente un nouveau plan stratégique
    Mediobanca réitère son opposition à l'offre de Monte dei Paschi
    information fournie par Reuters 04.09.2025 12:18 

    La banque Mediobanca a renouvelé jeudi à l'issue d'un conseil d'administration son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi sur sa rivale italienne malgré sa proposition améliorée récemment avec l'ajout d'un paiement en numéraire, estimant qu'elle reste insuffisante. ... Lire la suite

  • Des ferries sur le Bosphore à Istanbul, le 29 août 2025 en Turquie ( AFP / Ozan KOSE )
    Le ferry d'Istanbul, transport amoureux entre deux continents
    information fournie par AFP 04.09.2025 12:09 

    Les ferries blancs qui glissent sur le bleu du Bosphore, image familière d'Istanbul, résistent à la concurrence des ponts et métros malgré des eaux de plus en plus encombrées. Depuis près de deux siècles, les "vapurs" assurent un trait d'union iconique dans la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank