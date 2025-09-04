American Eagle progresse grâce à la campagne de denim de Sydney Sweeney qui stimule la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du distributeur de vêtements American Eagle Outfitters AEO.N en hausse de près de 23,5% à 16,85 $ avant la mise sur le marché ** La société prévoit un chiffre d'affaires comparable supérieur aux attentes pour le troisième trimestre grâce à l'augmentation de la demande au cours de la saison d'automne dans le cadre de ses partenariats marketing avec Sydney Sweeney et Travis Kelce ** La campagne controversée "Great Jeans" d'AEO avec Sweeney a permis d'acquérir un nombre sans précédent de nouveaux clients, ont déclaré les dirigeants lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats ** Les ventes comparables du troisième trimestre devraient connaître une hausse à un chiffre, contre une baisse de 0,3 % estimée par les analystes, selon les données compilées par LSEG ** Attend un impact de 20 millions de dollars des coûts tarifaires au 3ème trimestre, et de 40 à 50 millions de dollars au 4ème trimestre ** Jusqu'à présent, l'action a baissé d'environ 18 % depuis le début de l'année