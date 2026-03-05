American Eagle prévoit une croissance des ventes supérieure aux estimations grâce à la demande des acheteurs fortunés

American Eagle Outfitters AEO.N a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations mercredi, misant sur la demande de ses vêtements et accessoires de la part de clients aisés, stimulée par le marketing, même si les pressions dues aux tarifs douaniers persistent aux États-Unis.

La société a misé sur le lancement de nouveaux produits et sur des campagnes de marketing très médiatisées, notamment "Give Great Jeans" pour les fêtes, avec l'actrice chevronnée Martha Stewart, et la publicité "Great Jeans" avec l'actrice d'"Euphoria" Sydney Sweeney , pour attirer les acheteurs plus jeunes et à revenus plus élevés.

Elle a également bénéficié de la croissance de sa marque de vêtements intimes et de loisirs Aerie, et davantage de remises ont été appliquées sur des produits tels que les jeans de sa marque éponyme au cours du trimestre des fêtes de fin d'année.

"La force de la cohorte aux revenus les plus élevés est particulièrement remarquable étant donné qu'AEO est historiquement sous-indexé par rapport à ce groupe", a déclaré Michael Gunther, vice-président senior de la recherche et de l'intelligence de marché chez Consumer Edge.

"Cela pourrait également refléter une dynamique de migration vers des produits plus abordables, où même les consommateurs aux revenus les plus élevés sont de plus en plus sensibles à la valeur dans un environnement économique difficile", a-t-il ajouté.

L'entreprise vise une croissance annuelle de ses ventes comparables dans la fourchette moyenne à un chiffre, par rapport aux estimations des analystes de 2,92 %, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté par action pour le trimestre des fêtes de fin d'année, de 84 cents, a largement dépassé les attentes de 72 cents.

LES TARIFS DOUANIERS DEVRAIENT ÊTRE UN FREIN

Toutefois, le fabricant de vêtements s'attend à un impact de 60 millions de dollars dû aux tarifs douaniers au cours du premier semestre 2026. Cette prévision ne tient pas compte de la récente décision de la Cour suprême d'annuler certains tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump, ont indiqué les dirigeants.

American Eagle s'approvisionne en majeure partie auprès de fournisseurs en Asie. La marge brute du quatrième trimestre a chuté de 30 points de base, pénalisée par l'impact de 50 millions de dollars des tarifs douaniers.

Les actions de la société se sont retournées et ont perdu 2 % après la clôture de la séance. L'action a gagné 58 % en 2025.

Le rival Abercrombie & Fitch ANF.N et le fabricant de chaussures Steven Madden SHOO.N ont également signalé la pression exercée par les tarifs douaniers en 2026, alors que les entreprises naviguent dans les incertitudes autour de ces tarifs.

La catégorie du denim devrait également subir des pressions cette année, car les tendances évoluent vers des jeans plus bas et les clients achètent davantage de jupes, de kakis et de pantalons chino, a déclaré Jennifer Foyle, directrice exécutive de la création chez American Eagle et Aerie.

Le bénéfice d'exploitation a diminué de près de moitié en 2025 pour atteindre 226 millions de dollars, en partie à cause d'une dépréciation de 102 millions de dollars liée à son retrait de l'activité de logistique du commerce électronique Quiet Platforms.

Les recettes nettes trimestrielles de 1,76 milliard de dollars ont dépassé les estimations de 1,74 milliard de dollars.