American Eagle Outfitters revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles

American Eagle Outfitters AEO.N a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles comparables mardi, misant sur une demande de vêtements et d'accessoires stimulée par le marketing pendant la période des fêtes de fin d'année.

La société prévoit une augmentation à un chiffre de ses ventes annuelles comparables, alors qu'elle s'attendait auparavant à une croissance à peu près nulle.