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American Eagle Outfitters maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Eagle Outfitters AEO.N a maintenu jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, alors que les incertitudes géopolitiques persistantes et la prudence des consommateurs ont pesé sur la demande pour ses vêtements et accessoires.

La société continue de tabler sur une croissance à un chiffre moyenne pour les ventes comparables sur l'ensemble de l'année.

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