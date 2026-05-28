American Eagle Outfitters maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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American Eagle Outfitters AEO.N a maintenu jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, alors que les incertitudes géopolitiques persistantes et la prudence des consommateurs ont pesé sur la demande pour ses vêtements et accessoires.

La société continue de tabler sur une croissance à un chiffre moyenne pour les ventes comparables sur l'ensemble de l'année.