American Eagle Outfitters en baisse malgré des prévisions de ventes annuelles optimistes

5 mars - ** Les actions d'American Eagle Outfitters AEO.N chutent de 11,2 % à 19,94 $

** Le distributeur spécialisé mondial a prévu des ventes annuelles supérieures aux estimations mercredi, en pariant sur la demande de vêtements et d'accessoires de la part des acheteurs aisés, même si les pressions exercées par les droits d'importation aux États-Unis persistent.

** J.P. Morgan maintient une position "neutre" sur le titre, dit "en creusant plus profondément, la croissance du chiffre d'affaires consolidé a été tempérée par une légère sous-performance de la marque AE (malgré le fait que la marque ait fait des promotions plus importantes d'une année sur l'autre dans la catégorie denim, notamment dans la catégorie Femme)"

** Le chiffre d'affaires net de 1,76 milliard de dollars au 4ème trimestre a dépassé les estimations de 1,74 milliard de dollars

** 13 analystes estiment que l'action est "à conserver" en moyenne; la prévision médiane est de 25 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, AEO a baissé de ~15% cette année