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American Eagle nomme Ravi Thanawala, cadre chez Papa John's, au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 22:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne de magasins de jeans American Eagle Outfitters AEO.N a annoncé mercredi la nomination de Ravi Thanawala au poste de directeur financier, en remplacement de Mike Mathias, un collaborateur de longue date de l'entreprise, à compter du 3 août.

Voici quelques détails supplémentaires concernant cette nomination:

* M. Thanawala rejoindra American Eagle après avoir travaillé pour la chaîne de pizzerias Papa John's, où il occupait le poste de directeur financier depuis novembre 2025.

* Avant de rejoindre Papa John's en 2023, M. Thanawala a occupé le poste de directeur financier de la division Amérique du Nord de Nike pendant environ trois ans.

* M. Mathias travaille chez American Eagle depuis 25 ans. Il a rejoint l’entreprise en 1998 en tant que responsable des finances pour les magasins et les opérations, et a occupé plusieurs postes jusqu’à un bref départ en 2016.

* Il est revenu chez American Eagle en 2017 et a été nommé directeur financier en avril 2020.

* M. Mathias deviendra conseiller stratégique non exécutif à temps plein auprès du directeur général Jay Schottenstein dès que M. Thanawala prendra ses fonctions, a indiqué la société.

* American Eagle a également réaffirmé ses prévisions pour le deuxième trimestre et l’ensemble de l’année 2026, communiquées en mai.

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