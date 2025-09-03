 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
American Eagle mise sur les promotions pour prévoir des ventes optimistes, les actions bondissent de 25 %
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la syntaxe dans le titre)

American Eagle Outfitters AEO.N a annoncé mercredi des ventes comparables supérieures aux attentes pour le troisième trimestre, misant sur la demande stimulée par les promotions et les nouveaux produits, ce qui a fait grimper les actions du distributeur de vêtements de 25 % après la cloche.

Les entreprises de l'habillement telles qu'American Eagle et Abercrombie & Fitch ANF.N ont défié le ralentissement du secteur de la vente au détail grâce à des promotions et en se concentrant sur les consommateurs les plus aisés.

American Eagle a essayé de stimuler la demande grâce à ses initiatives de marketing, notamment la campagne controversée "Great Jeans" avec l'actrice Sydney Sweeney, après des partenariats avec la joueuse de tennis Coco Gauff et l'actrice Jenna Ortega.

Le fabricant de vêtements s'est également associé à la marque de vêtements Tru Kolors du joueur de la Ligue nationale de football Travis Kelce, ce qui a suscité l'engouement des consommateurs après les fiançailles de Kelce avec la pop star Taylor Swift.

L'entreprise s'attend à ce que les ventes trimestrielles comparables augmentent de quelques chiffres, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 0,3 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend également à ce que les ventes comparables annuelles soient stables par rapport à l'année précédente, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 1,1 %.

