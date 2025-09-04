American Eagle, Hewlett-Packard, Salesforce...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - American Eagle

American Eagle, dont l'action s'envole de 24,9% en avant-Bourse, a annoncé s'attendre à ce que ses ventes à périmètre comparable sur le trimestre en cours augmentent alors que Wall Street tablait sur une baisse. Le fabricant de vêtement bénéficie de l'augmentation de la demande au cours de la saison d'automne dans le cadre de ses partenariats marketing avec Sydney Sweeney et Travis Kelce.

Exxon Mobil

ExxonMobil envisagerait de céder ses usines chimiques européennes au Royaume-Uni et en Belgique alors que le secteur est confronté à l'impact des droits de douane américains et à la concurrence chinoise, selon des informations rapportés ce jeudi par Financial Times, citant des sources proches du dossier. Le quotidien financier britannique précise que le géant pétrolier américain a engagé des discussions préliminaires avec des conseillers ces dernières semaines sur une potentielle vente. Elle pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars.

Hewlett Packard

Hewlett Packard Enterprise est attendu dans le vert grâce à une publication trimestrielle solide. Au troisième trimestre, clos fin juillet, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a enregistré un profit net de 276 millions de dollars, soit 21 cents par titre contre respectivement 512 millions de dollars et 38 cents. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 44 cents, soit 2 cents de mieux que le consensus.

Salesforce

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, devrait ouvrir en baisse du fait de perspectives décevantes. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2026, la firme américaine a généré un bénéfice net de 1,89 milliard de dollars, soit 1,96 dollar par action contre respectivement 1,43 milliard de dollars, soit 1,47 dollar, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,91 dollars contre un consensus de 2,78 dollars. Les revenus ont progressé de 10% à 10,2 milliards de dollars contre 10,14 milliards attendus