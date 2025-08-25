American Eagle chute après que BofA soit devenu baissier sur l'impact des tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions d'American Eagle Outfitters AEO.N ont baissé de 3,6 % à 12,39 dollars en début de journée après que BofA Global Research ait rétrogradé le distributeur de vêtements de "neutre" à "sous-performance" et réduit les prévisions de 1 dollar à 10 dollars

** L'analyste de BofA, Christopher Nardone, a déclaré dans une note qu'il voyait un chemin plus long vers un profil de bénéfices plus normalisé dans l'environnement actuel et qu'il réduisait les estimations de bénéfice par action pour refléter l'impact des tarifs douaniers plus élevés et des ventes plus faibles de la marque Aerie

** Nardone a déclaré que les marques AE et Aerie sont dans une "position délicate" pour faire face aux tarifs douaniers et ne pense pas que l'une ou l'autre ait un grand pouvoir de fixation des prix ** Bien que la récente campagne publicitaire de Sydney Sweeney puisse stimuler les ventes d'AE à court terme, Nardone a déclaré qu'il n'était pas très probable que l'élan de cette campagne "puisse influer pleinement sur l'activité à long terme"

** En ce qui concerne le dividende de l'action AEO, Nardone abaisse sa note de 7 (même/plus haut) à 8 (même/plus bas) car il voit le risque d'une réduction étant donné un ratio de distribution élevé

** Sur 11 analystes couvrant l'action American Eagle Outfitters, 1 note "achat", 7 notent "maintien" et 3 recommandent "vente"; les prévisions de prix médian est de 11 $ - données LSEG

** Avec le mouvement de la séance, les actions ont baissé de ~26% depuis le début de l'année contre une baisse de près de 1% pour le sous-indice S&P 600 Apparel Retail .SPSMCRETA . ** AEO, basé à Pittsburgh, Pennsylvanie, devrait publier ses résultats du 2ème trimestre fiscal le mercredi 3 septembre, après la cloche