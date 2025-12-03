American Eagle attendu en nette hausse après le relèvement de ses objectifs annuels de ventes

(AOF) - American Eagle, dont l'action bondit de 12,9% en avant-Bourse, annonce avoir revu à la hausse sa prévision de ventes annuelles à périmètre comparable. La chaîne de vêtement anticipe désormais une hausse annuelle des ventes comparables de l'ordre de quelques pourcents, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance quasi nulle. Au troisième trimestre, les ventes comparables ont augmenté de 4 % contre une hausse de 2,4 %. Le bpa s'est établi à 53 cents, contre 44 cents attendus.

Pour le trimestre en cours, la société anticipe une progression des ventes comparables comprise entre 8 % et 9 %, contre un consensus de 2,2 %.

