American Eagle abandonne ses objectifs annuels

"Nous sommes clairement déçus de notre exécution au premier trimestre. Les stratégies de merchandising n'ont pas donné les résultats escomptés, ce qui a entraîné une augmentation des promotions et des stocks excédentaires", a déclaré Jay Schottenstein, directeur général d'American Eagle.

(AOF) - American Eagle, dont le titre chute de près de 14%, a annulé ses prévisions annuelles et a passé une charge de 75 millions de dollars sur les stocks de sa collection printemps-été en raison de l'incertitude économique née des droits de douane. Dans le cadre de ses résultats préliminaires du premier trimestre, le distributeur de vêtements a annoncé une baisse d'environ 5 % de son chiffre d'affaires à 1,1 milliard de dollars, globalement en ligne avec les attentes. Par ailleurs, la direction anticipe une perte d'exploitation d'environ 85 millions de dollars.

