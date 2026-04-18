American dément être en pourparlers de fusion avec United Airlines

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American Airlines AAL.O a déclaré vendredi qu'elle n'était pas engagée dans des négociations de fusion avec United Airlines UAL.O .