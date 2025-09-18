 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
American Battery Technology bondit après avoir presque triplé son chiffre d'affaires trimestriel
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de la société de minéraux critiques American Battery Technology ABAT.O augmentent de ~17% à 2,85 $

** Les revenus trimestriels de la société ont presque triplé, grâce à une bonne gestion des coûts

** ABAT affiche des revenus de 2,8 millions de dollars pour le quatrième trimestre, soit une hausse de 183% par rapport au trimestre précédent

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 1% depuis le début de l'année

