American Airlines va équiper ses futurs A321neo de moteurs CFM LEAP-1A
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 13:50

American Airlines annonce que ses futures livraisons d'Airbus A321neo continueront d'être propulsées par le moteur CFM LEAP-1A de CFM International, la coentreprise entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines.

Ces moteurs seront installés sur les Airbus A321neo que la compagnie américaine a commandés il y a deux ans. Dans le cadre de ce partenariat élargi, CFM International continuera d'assurer la maintenance à long terme des moteurs CFM LEAP-1A d'American Airlines pour les années à venir.

Les conditions financières de l'achat des moteurs CFM LEAP-1A et du contrat de maintenance à long terme n'ont pas été divulguées.

American revendique la flotte la plus jeune parmi les compagnies américaines traditionnelles, avec 84 A321neo et cinq A321XLR dans sa flotte actuelle, ainsi que 120 A321neo et 35 A321XLR commandés jusqu'en 2032, tous équipés de moteurs CFM LEAP-1A.

Elle dispose aussi d'options d'achat pour 116 A320 supplémentaires qui, si elles sont exercées, seront également équipés du moteur CFM LEAP-1A.

