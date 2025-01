American Airlines: un avion s'écrase à Washington avec 64 personnes à bord

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - American Airlines est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après le drame aérien survenu hier. Un avion de ligne de la compagnie avec 64 personnes à bord, 60 passagers et quatre membres d'équipage, s'est écrasé dans la soirée de mercredi dans le fleuve Potomac, à Washington. L'appareil est entré en collision avec un hélicoptère militaire à proximité de l'aéroport Ronald Reagan. En provenance de Wichita, au Kansas, il devait atterrir à Washington à 21 heures heure locale. Le bilan humain n'est pas encore connu.

