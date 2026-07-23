American Airlines revoit à la baisse ses prévisions pour 2026, la flambée des prix du carburant venant annuler la hausse de son chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du cours de l'action au paragraphe 8; ajout de commentaires tirés d'un entretien avec le directeur financier tout au long du texte)

* American prévoit pour 2026 un BPA ajusté passant d'une perte de 65 cents à un bénéfice de 65 cents

* Les dépenses de carburant des cinq principaux transporteurs américains ont augmenté de près de 8 milliards de dollars au deuxième trimestre

* Les dépenses de carburant prévues par American ont augmenté de 1,6 milliard de dollars depuis début juillet

par Rajesh Kumar Singh et Nandan Mandayam

American Airlines AAL.O a revu à la baisse jeudi ses prévisions de résultats pour 2026, avertissant qu'une nouvelle flambée des coûts du kérosène pourrait la maintenir à un niveau proche du seuil de rentabilité cette année, malgré un chiffre d'affaires record, des tarifs plus élevés et une demande de voyages qui résiste bien.

Les dépenses de carburant cumulées de Delta Air Lines

DAL.N , United Airlines UAL.O , American, Southwest Airlines

LUV.N et Alaska Air ALK.N ont augmenté de près de 8 milliards de dollars par rapport à la même période de l’année précédente, contre une hausse d’environ 1,2 milliard de dollars entre le premier trimestre de cette année et la même période de l’année dernière, selon les calculs de Reuters.

American prévoit désormais que ses résultats ajustés pour l’ensemble de l’année se situeront entre une perte de 65 cents par action et un bénéfice de 65 cents, le seuil de rentabilité se situant à mi-chemin.

Ses prévisions précédentes s’étendaient d’une perte de 40 cents à un bénéfice de 1,10 dollar. Selon les données de LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 65 cents par action.

L’impact de la flambée des prix du carburant sur les résultats a été variable. Mais les marges plus faibles d’American et l’écart de rentabilité persistant avec Delta et United lui laissent moins de marge de manœuvre pour absorber la hausse des coûts de carburant, ce qui accentue la pression sur le plan de redressement du directeur général Robert Isom. American s'est attachée à relancer le marché des voyages d'affaires, en ajoutant des sièges premium et en s'appuyant davantage sur son programme de fidélité. Mais ses syndicats ont fait pression sur le conseil d'administration , en raison d'une rentabilité insuffisante, certains réclamant même un changement à la tête de l'entreprise.

Début juillet, American s’attendait à ce que la hausse de son chiffre d’affaires compense intégralement la hausse des coûts de carburant prévue pour le second semestre, a déclaré à Reuters le directeur financier Devon May.

Or, les coûts de carburant attendus pour le reste de l’année 2026 ont augmenté de près de 1,6 milliard de dollars depuis début juillet. Cette flambée signifie que le taux de récupération n’est désormais « manifestement pas de 100 % », a déclaré M. May.

En milieu de séance, le cours de l’action avait reculé d’environ 8 %. Pour ce trimestre, Delta a maintenu son objectif de bénéfice annuel et United a relevé la fourchette basse de ses prévisions. Southwest a abaissé le seuil de ses prévisions, tandis que Alaska Air n’a pas rétabli ses prévisions pour l’ensemble de l’année. American prévoit que la croissance du chiffre d’affaires unitaire aux troisième et quatrième trimestres dépassera celle enregistrée au deuxième trimestre.

LE CHOC DU CARBURANT MET À L'ÉPREUVE LE REDRESSEMENT

Début juillet, American tablait sur un résultat avant impôts annuel avoisinant les 1,5 milliard de dollars, soit environ quatre fois son résultat de 2025.

M. May a déclaré qu’American aurait revu ses prévisions annuelles à la hausse si elle avait publié ses prévisions le 10 juillet, date à laquelle Delta a rendu ses résultats. La semaine suivante, les coûts de carburant prévisionnels d’American ont augmenté de 230 millions de dollars pour le troisième trimestre et de 550 millions de dollars pour le reste de l’année.

Chaque augmentation d’un cent du prix du carburant ajoute environ 46 millions de dollars aux dépenses annuelles d’American en carburant et se répercute en grande partie sur le résultat avant impôts.

Il a indiqué qu’il faudrait plusieurs années pour combler l’écart de marge entre American, Delta et United, mais a précisé que la performance relative de la marge s’était améliorée au premier semestre et qu’il s’attendait à ce que cette progression se poursuive au troisième trimestre.

Au deuxième trimestre, les dépenses de carburant ont augmenté de plus de 2,2 milliards de dollars, soit 83 %, ce qui correspond presque à la hausse du chiffre d’affaires d’environ 2,3 milliards de dollars. La hausse des tarifs a permis à American de récupérer près de la moitié du surcoût lié au carburant.

American prévoit une hausse de son chiffre d’affaires de 16 % à 19 % au troisième trimestre, mais table toujours sur une perte ajustée comprise entre 70 cents et 10 cents par action. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 28 cents.

La compagnie a annoncé un bénéfice ajusté de 15 centimes par action, supérieur à l’estimation des analystes qui s’élevait à 3 centimes.