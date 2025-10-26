American Airlines reprend ses vols vers Israël après le cessez-le-feu à Gaza

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Steven Scheer

American Airlines AAL.O a déclaré dimanche qu'elle reprendrait ses vols vers Israël en mars, après que le transporteur américain a interrompu la liaison New York JFK-Tel Aviv à la suite de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre de deux ans à Gaza.

American a déclaré qu'elle reprendrait ses vols à partir de JFK le 28 mars.

Les compagnies américaines concurrentes Delta DAL.N et United UAL.O ont déjà repris leurs vols vers Israël.

De nombreux transporteurs étrangers ont interrompu leurs vols vers Tel Aviv après le 7 octobre et sont restés absents pendant de longues périodes au cours des deux dernières années en raison des tirs intermittents de missiles en provenance d'Iran et du Yémen.

La compagnie nationale El Al Israel Airlines ELAL.TA et les petites compagnies israéliennes Arkia et Israir ISRG.TA ont donc continué à assurer les liaisons internationales, mais la demande étant beaucoup plus forte que l'offre, les tarifs aériens ont grimpé en flèche.

À la suite de l'accord de cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas, de nombreuses compagnies aériennes étrangères ont repris leurs vols vers Tel-Aviv. British Airways, SAS, Iberia et Swiss devraient reprendre leurs vols cette semaine.

Lorsque American reprendra ses vols, elle deviendra la cinquième compagnie à desservir Israël sans escale depuis les États-Unis, avec El Al, Arkia, Delta et United.

En plus des vols quotidiens au départ de Newark, United devrait plus tard ajouter des vols vers Tel Aviv au départ de Washington (2 novembre) et de Chicago (1 novembre).

Le trafic de passagers à l'aéroport international Ben Gurion près de Tel Aviv a augmenté de 25 % au cours des neuf premiers mois de 2025 pour atteindre 13,6 millions, selon l'Autorité aéroportuaire israélienne. La part de marché d'El Al est tombée à 32,5 %, contre 44 % l'année précédente.