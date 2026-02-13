American Airlines renforce son offre vers Louisville pour la semaine du Derby
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 17:19
American Airlines annonce l'ajout de vols sans escale vers Louisville (SDF) au départ de 20 destinations, un record pour l'événement. Entre le 30 avril et le 3 mai, 13 destinations bénéficieront ainsi de vols spéciaux venant compléter les liaisons existantes vers 7 villes.
Aux dates de pointe, la compagnie prévoit plus du double de ses rotations habituelles à SDF, avec 41 vols à l'arrivée le 30 avril et 46 vols au départ le 3 mai.
Ses principaux hubs, notamment Charlotte, Dallas Fort Worth, Philadelphie et Washington, D.C., proposeront des fréquences supplémentaires et des appareils de plus grande capacité.
Valeurs associées
|14,1350 USD
|NASDAQ
|+0,60%
A lire aussi
-
Après la chaîne CNews, la journaliste Sonia Mabrouk a démissionné vendredi de la radio Europe 1 et quitté les médias dans le giron de Vincent Bolloré, à la suite de la polémique autour de l'animateur Jean-Marc Morandini. "Dans un souci de cohérence, après ma démission ... Lire la suite
-
Commerce : les négociations entre l'UE et l'Australie ont "bien progressé" après la visite d'un responsable australien
Après le Mercosur, puis l'Inde, l'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. Des échanges "constructifs et positifs". Les négociations entre l'Union européenne et l'Australie en vue de conclure un accord de libre-échange ... Lire la suite
-
"Elle est à jamais mon bébé, parce que c'est ce qu'elle était. Elle était un bébé", déclare Sarah Lampert, dont la fille de 12 ans a été tuée dans l'attaque de Tumbler Ridge, au Canada.
-
Les États-Unis ont commencé l'année avec une inflation en net ralentissement, une "victoire" selon la présidence Trump pressée jusque dans son camp de stopper l'érosion du pouvoir d'achat. L'inflation a progressé de 2,4% sur un an en janvier contre 2,7% le mois ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer