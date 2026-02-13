 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

American Airlines renforce son offre vers Louisville pour la semaine du Derby
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 17:19

La compagnie aérienne américaine adapte son programme pour répondre à la forte demande liée à la célèbre course hippique organisée dans le Kentucky.

American Airlines annonce l'ajout de vols sans escale vers Louisville (SDF) au départ de 20 destinations, un record pour l'événement. Entre le 30 avril et le 3 mai, 13 destinations bénéficieront ainsi de vols spéciaux venant compléter les liaisons existantes vers 7 villes.

Aux dates de pointe, la compagnie prévoit plus du double de ses rotations habituelles à SDF, avec 41 vols à l'arrivée le 30 avril et 46 vols au départ le 3 mai.

Ses principaux hubs, notamment Charlotte, Dallas Fort Worth, Philadelphie et Washington, D.C., proposeront des fréquences supplémentaires et des appareils de plus grande capacité.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,1350 USD NASDAQ +0,60%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank