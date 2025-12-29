 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

American Airlines renforce massivement son ancrage à Chicago
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 16:40

La compagnie intensifie sa stratégie de croissance sur sa plateforme de correspondance de l'aéroport international O'Hare de Chicago, portant son offre à un niveau record pour le printemps 2026.

American Airlines a annoncé une augmentation massive de ses capacités à Chicago, avec l'ajout de 100 départs quotidiens vers plus de 75 destinations pour le printemps 2026.

Cette expansion représente une hausse de 30% des départs par rapport à l'année précédente, permettant au transporteur d'atteindre le seuil des 500 vols quotidiens. Ce déploiement stratégique rétablit les niveaux de service antérieurs à la pandémie et positionne Chicago comme le troisième centre de correspondance le plus important du réseau mondial du groupe.

"2026 sera emblématique de notre objectif de reconstruction d'un pôle de correspondance plus puissant et attractif", a souligné le Directeur Général adjoint et Responsable de la stratégie, Steve Johnson.

Outre l'augmentation des fréquences, American mise sur une montée en gamme avec des options de voyage de catégorie supérieure sur l'ensemble de ses vols et une amélioration de la fiabilité opérationnelle, ayant été le transporteur le plus ponctuel à Chicago cette année.

Le titre cède actuellement près de 1,8% à New York.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
15,1550 USD NASDAQ -1,85%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un agent de la circulation à Naypyidaw le 29 décembre 2025, un jour après la première phase de l’élection générale en Birmanie ( AFP / Sai Aung MAIN )
    Birmanie: le parti pro-militaire revendique la victoire après la première phase des législatives
    information fournie par AFP 29.12.2025 17:40 

    Le principal parti pro-militaire en Birmanie a revendiqué lundi une victoire écrasante après la première phase des élections législatives organisées par la junte, a déclaré à l'AFP un de ses responsables. "Nous avons remporté 82 sièges à la chambre basse dans les ... Lire la suite

  • Des moines bouddhistes participent à une prière collective pour la paix, le 29 décembre 2025, à Phnom Penh ( AFP / TANG CHHIN SOTHY )
    La Thaïlande accuse le Cambodge, qui nie, d'avoir "violé" le cessez-le-feu
    information fournie par AFP 29.12.2025 17:33 

    La Thaïlande a accusé lundi le Cambodge d'avoir "violé", avec le survol de son territoire par plus de 250 drones, le cessez-le-feu que ces deux pays voisins d'Asie du Sud-Est ont conclu samedi après trois semaines d'affrontements frontaliers. La trêve, désormais ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Le mouvement reste haussier
    GE AEROSPACE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 29.12.2025 17:25 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le porte-parole de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, Abou Obeida, fait un discours à Gaza-ville, le 8 juin 2015 ( AFP / Mohammed ABED )
    La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:55 

    La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a confirmé lundi sur sa chaîne Telegram la mort à Gaza de son porte-parole Abou Obeida, qui avait été annoncée par Israël en août. Dans une déclaration vidéo, les Brigades Ezzedine al-Qassam expriment leur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank