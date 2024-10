American Airlines relève sa prévision de bénéfice

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Nous avons pris des mesures énergiques pour repenser notre stratégie de vente et de distribution et renouer avec la communauté des voyageurs d'affaires, ce qui, nous en sommes convaincus, améliorera nos résultats financiers au fil du temps", annonce le CEO Robert Isorn.

(AOF) - American Airlines est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du troisième trimestre. La compagnie aérienne américaine a rehaussé sa prévision de bénéfice par action ajusté annuel à une fourchette de 1,35 à 1,60 dollar contre de 0,70 à 1,30 dollar précédemment. Malheureusement le Département américain des Transport lui a infligé hier une amende de 50 millions de dollars pour n’avoir pas fourni une assistance "sûre, digne et rapide" aux passagers en fauteuils roulants.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.