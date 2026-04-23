American Airlines réduit ses prévisions pour 2026 en raison des coûts élevés du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
American Airlines AAL.O a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026 jeudi, alors que les coûts élevés du kérosène liés à la guerre contre l'Iran pèsent sur les profits.
Le transporteur prévoit désormais se situer entre une perte de 40 cents par action et un bénéfice de 1,10 $ par action, contre un bénéfice de 1,70 $ à 2,70 $ par action prévu précédemment.
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