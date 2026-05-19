American Airlines prolonge son partenariat avec le Miami Heat

La compagnie aérienne américaine renforce sa présence à Miami avec une extension pluriannuelle de son accord de sponsoring avec la franchise NBA.

American Airlines annonce une prolongation pluriannuelle de son partenariat avec le Miami Heat, conservant son statut de compagnie aérienne officielle de l'équipe. L'accord prévoit notamment des activations marketing au Kaseya Center ainsi que des expériences dédiées aux supporters pendant la saison NBA.

Le groupe, qui exploite à Miami son principal hub vers l'Amérique latine et les Caraïbes, entend poursuivre ses investissements dans la ville à travers cette collaboration de long terme. Les membres du programme de fidélité AAdvantage pourront accéder à des tirages au sort, des voyages pour certains matchs à l'extérieur et des expériences VIP avec l'équipe.

John Vidalin, directeur commercial du Miami Heat, a salué un partenariat "clé" pour rapprocher les fans de l'équipe.

Le titre American Airlines recule de 2% à Wall Street.