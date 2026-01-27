American Airlines prévoit une année 2026 optimiste, signalant un impact pouvant atteindre 200 millions de dollars dû à la tempête hivernale

(Réécriture de l'ensemble du texte, ajout d'estimations sur les pertes assurées au paragraphe 4)

American Airlines AAL.O a prévu un bénéfice pour 2026 supérieur aux attentes de Wall Street mardi, même si elle a signalé un impact pouvant atteindre 200 millions de dollars en raison d'une tempête hivernale qui a forcé des milliers d'annulations de vols au cours des derniers jours.

Les perspectives du transporteur reflètent une estimation préliminaire de l'impact de la tempête hivernale Fern, qui a balayé une grande partie des États-Unis, ce qui a conduit la compagnie aérienne à prévoir un impact d'environ 150 millions de dollars à 200 millions de dollars pour le trimestre en cours.

"La tempête a entraîné plus de 9 000 annulations de vols à ce jour, ce qui en fait la plus importante perturbation opérationnelle liée aux conditions météorologiques dans l'histoire d'American ", a déclaré le transporteur dans un communiqué.

La tempête a frappé plus de deux douzaines d'États américains au cours du week-end et devrait entraîner des pertes assurées allant d'un peu moins d'un milliard de dollars à des milliards de dollars à un chiffre, selon les experts.

Le directeur général d'American Airlines, Robert Isom, a déclaré à CNBC que la compagnie aérienne se remettrait "sur les rails" au cours des deux ou trois prochains jours.

AMERICAN PRÉVOIT UNE ANNÉE 2026 FORTE

American prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 1,70 et 2,70 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 1,97 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Ces perspectives indiquent que l'on s'attend à une reprise continue des voyages d'affaires et à une forte demande pour ses services haut de gamme à forte marge.

Les actions de la société ont augmenté de près de 4 % dans les échanges avant bourse.

Les voyageurs à faible revenu subissant la pression de budgets plus serrés dans un contexte macroéconomique difficile, les compagnies aériennes se tournent de plus en plus vers des clients aisés prêts à payer le prix fort pour des services haut de gamme à forte marge.

American Airlines a intensifié ses offres de services premium pour rattraper ses rivales Delta Air Lines et United Airlines et s'approprier une plus grande part de la demande croissante de voyages haut de gamme.

Les recettes d'exploitation totales de la compagnie aérienne au quatrième trimestre ont augmenté de 2,5 % pour atteindre environ 14 milliards de dollars, ce qui est légèrement inférieur aux 14,03 milliards de dollars attendus par les analystes.

Ce chiffre comprend un impact négatif d'environ 325 millions de dollars, a déclaré American, en raison des retards et des annulations dus à la fermeture historique du gouvernement américain au cours de l'automne.

Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre s'est élevé à 16 cents par action, ce qui est également inférieur aux estimations de 34 cents par action.