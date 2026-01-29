American Airlines prévoit de reprendre ses vols vers le Venezuela, sous réserve de l'approbation du gouvernement

American Airlines a déclaré jeudi que le transporteur américain prévoyait de reprendre son service quotidien vers le Venezuela en attendant l'approbation du gouvernement et sous réserve d'évaluations de sécurité, quelques semaines après que l'armée américaine a saisi le dirigeant du pays.

Le président Donald Trump a demandé plus tôt jeudi au ministère américain des Transports de lever les restrictions qui interdisent actuellement les vols américains. American a suspendu ses services en 2019 après que les États-Unis ont interdit les vols. Les États-Unis ont attaqué le Venezuela au début du mois et se sont emparés du président du pays, Nicolas Maduro, dans le cadre d'une opération militaire.