 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

American Airlines prévoit de reprendre ses vols vers le Venezuela, sous réserve de l'approbation du gouvernement
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 18:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Airlines a déclaré jeudi que le transporteur américain prévoyait de reprendre son service quotidien vers le Venezuela en attendant l'approbation du gouvernement et sous réserve d'évaluations de sécurité, quelques semaines après que l'armée américaine a saisi le dirigeant du pays.

Le président Donald Trump a demandé plus tôt jeudi au ministère américain des Transports de lever les restrictions qui interdisent actuellement les vols américains. American a suspendu ses services en 2019 après que les États-Unis ont interdit les vols. Les États-Unis ont attaqué le Venezuela au début du mois et se sont emparés du président du pays, Nicolas Maduro, dans le cadre d'une opération militaire.

Venezuela

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,3350 USD NASDAQ -0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank