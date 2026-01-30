American Airlines prévoit de reprendre les vols américains vers le Venezuela après la décision de Trump d'ouvrir l'espace aérien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une action de la FAA, d'une déclaration au paragraphe 7 et d'autres actions nécessaires) par David Shepardson

American Airlines AAL.O a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de reprendre ses services vers le Venezuela pour la première fois en plus de six ans, en attendant l'approbation du gouvernement et sous réserve d'évaluations de sécurité, quelques semaines après que l'armée américaine a saisi le dirigeant du pays. Le président américain Donald Trump a demandé plus tôt jeudi au ministère des Transports de lever les restrictions qui empêchent actuellement les vols américains après une discussion avec la présidente par intérim du pays, Delcy Rodríguez.

"Les citoyens américains pourront très bientôt se rendre au Venezuela, et ils y seront en sécurité", a déclaré M. Trump. American a suspendu ses services vers le Venezuela en 2019 après que les États-Unis ont interdit les vols. Au début du mois, les États-Unis ont attaqué le Venezuela et capturé le président du pays, Nicolas Maduro, lors d'une opération militaire.

United Airlines UAL.O a refusé de dire si elle souhaitait reprendre les vols. Delta Air Lines DAL.N n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. American, qui a commencé à opérer au Venezuela en 1987, a déclaré que les vols quotidiens prévus donneront l'occasion aux voyageurs d'affaires, de loisirs et humanitaires de se rendre dans la région. Elle était la plus grande compagnie aérienne américaine dans le pays avant la suspension des vols.

Les vols ne devraient pas reprendre avant plusieurs semaines ou plusieurs mois, car l'administration fédérale de l'aviation devra procéder à des évaluations et l'administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration) devrait également procéder à un examen de la sécurité.

"Nous sommes impatients de faciliter la reprise des vols réguliers entre les États-Unis et le Venezuela", a déclaré la FAA jeudi. Le ministère des transports devra également annuler un décret de 2019 encore en vigueur qui interdit les vols américains et qui a été émis en consultation avec le ministère de la sécurité intérieure et avec l'approbation du secrétaire d'État. En décembre, le département d'État a également ajouté le Venezuela à sa liste de pays à ne pas voyager pour les Américains.

Le 16 janvier, la FAA a invité les compagnies aériennes à faire preuve de prudence lorsqu'elles survolent le Mexique, l'Amérique centrale et certaines parties de l'Amérique du Sud, en invoquant les risques d'activités militaires potentielles et d'interférences GPS.

Jeudi, la FAA a annulé les avis de prudence pour le Mexique et les pays d'Amérique centrale, ainsi que pour l'Équateur, la Colombie et certaines parties de l'espace aérien situé dans la partie orientale de l'océan Pacifique, estimant qu'ils n'étaient plus nécessaires.

Le mois dernier, un avion de ligne de JetBlue JBLU.O à destination de New York a pris des mesures d'évitement pour éviter une collision en vol avec un avion-citerne de l'armée de l'air américaine près du Venezuela, dont le transpondeur n'était pas activé.