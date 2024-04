Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client American Airlines: perte nette trimestrielle de 312 M$ information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 15:29









(CercleFinance.com) - American Airlines publie un revenu opérationnel de 12,57 milliards de dollars au titre du 1er trimestre, en hausse de 3,1%, par rapport à la même période un an plus tôt.



Néanmoins, dans le même temps, la compagnie a vu ses dépenses opérationnelles augmenter de 6,9% pour atteindre 12,56 milliards de dollars.



Par conséquent, le bénéfice d'exploitation se limite à 7 millions de dollars au 1er trimestre, affichant un repli de 98,5% sur un an.



La compagnie soit ainsi composer avec une perte nette de 312 M$ au 1er trimestre, alors qu'elle avait enregistré un gain de 10 M$ douze mois plus tôt à la même période.



Le BPA ressort ainsi à -0,48$, contre +0,02$ au 1er trimestre 2023.



'Même si nous ne sommes pas satisfaits de nos résultats financiers du premier trimestre, nous disposons de bases solides et nous restons sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année', a assuré Robert Isom, le dirigeant de la compagnie.





