American Airlines: partenariat prolongé avec Mastercard

(Zonebourse.com) - American Airlines et Mastercard font part de la prolongation de leur partenariat, 'renforçant ainsi leur engagement commun à offrir des expériences de voyage plus enrichissantes et de la valeur grâce à des technologies et des services de paiement avancés'.



L'accord fait du groupe de services financiers le partenaire exclusif du réseau de paiement pour les cartes de crédit co-marquées de la compagnie aérienne, s'appuyant sur près de 40 ans de collaboration entre les deux sociétés.



American Airlines améliorera son programme AAdvantage en utilisant l'infrastructure de paiement et les analyses de Mastercard pour proposer des offres plus personnalisées, des récompenses optimisées et des transactions transparentes et sécurisées.



La technologie de Mastercard permettra de détecter les fraudes en temps réel et d'optimiser les paiements, de la réservation au vol, et les membres AAdvantage bénéficieront de nouvelles façons d'échanger des miles contre des expériences Mastercard.





