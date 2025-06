American Airlines: partenaire de la PGA jusqu'à 2027 information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - American Airlines annonce devenir le transporteur officiel de la PGA of America (l'Association des golfeurs professionnels), du programme PGA HOPE, ainsi que des événements PGA Championship et Ryder Cup USA, dans le cadre d'un partenariat pluriannuel courant jusqu'en 2027.



Ce partenariat vise à améliorer l'expérience de voyage des professionnels de golf et des spectateurs des tournois majeurs.



La compagnie sera également sponsor officiel de la Secretary's Cup, tournoi annuel de PGA HOPE organisé pendant la semaine du PGA Championship.





