American Airlines: partenaire aérien du Mondial 2026

(CercleFinance.com) - American Airlines annonce avoir obtenu les droits de transport aérien pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord (Canada, Mexique, États-Unis), en partenariat avec Qatar Airways, qui est le partenaire aérien mondial de la FIFA jusqu'en 2030.



Concrètement, l'accord permettra de promouvoir des offres conjointes avec Qatar Airways pour le tournoi qui verra la participation de 48 équipes.



American Airlines, avec plus de 2 200 vols quotidiens vers les villes hôtes, offrira des opportunités de gagner des billets pour les matchs via des tirages au sort.



Par ailleurs, les membres AAdvantage d'American Airlines et les membres du Privilege Club de Qatar Airways pourront notamment accéder aux billets de match de la Coupe du Monde 2026 via leurs programmes de fidélité.



Ce partenariat vise à renforcer les liens entre les deux compagnies aériennes et à garantir une connectivité fluide pour tous les acteurs du tournoi.





