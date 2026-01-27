American Airlines optimiste pour 2026 avec la demande pour ses services premium

Un avion d'American Airlines

American Airlines anticipe pour 2026 un bénéfice supérieur aux attentes grâce à la reprise des ‍voyages d'affaires et à la forte demande pour ses services premium à forte marge.

La compagnie aérienne a déclaré dans un communiqué ‌mardi viser un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année entre 1,70 et 2,70 dollars (1,43 et 2,26 euros), contre ​une estimation moyenne des analystes de 1,97 dollar par ⁠action, selon les données LSEG.

Ces prévisions intègrent une estimation préliminaire de l’impact de la tempête hivernale en cours ⁠qui a touché ‍une grande partie des États-Unis, a précisé la ⁠société.

Des milliers de vols ont été annulés lundi en raison de cette tempête et American Airlines estime qu'elle entraînera une perte d’environ ​150 à 200 millions de dollars lors du trimestre en cours.

L'action de la société augmentait d'environ 3% dans les échanges avant-Bourse.

Face ⁠au contexte macroéconomique difficile, les compagnies aériennes privilégient de ​plus en plus les clients aisés prêts à ​payer des prix ​élevés pour des services premium. Elles ont renforcé les offres de ​ce type depuis la pandémie ⁠de COVID-19.

American Airlines intensifie en effet ses offres de surclassements premium pour rattraper ses compatriotes Delta Air Lines et United Airlines, et capter une plus grande part de la demande croissante pour les ‌voyages haut de gamme.

Les voyages d'affaires, quant à eux, ont également progressé.

Le chiffre d’affaires global de la compagnie au quatrième trimestre a augmenté de 2,5%, pour atteindre environ 14 milliards de dollars.

(Rédigé par Shivansh Tiwary et Utkarsh Shetti, version française Elena Smirnova, ‌édité par Kate Entringer)