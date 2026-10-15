American Airlines nomme un nouveau responsable de la planification du réseau dans le cadre d'un nouveau remaniement de sa direction

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(Ajout de précisions tout au long du texte, reformulation du premier paragraphe, ajout des performances boursières dans le dernier paragraphe)

* Nick Andersen nommé directeur de la planification du réseau; Brian Znotins prend sa retraite

* Renforcement de la direction commerciale à Chicago dans le cadre de la bataille pour les parts de marché avec United

* Ces changements s'inscrivent dans la continuité de la réorganisation d'août, alors qu'American est sous pression pour améliorer ses bénéfices

par Rajesh Kumar Singh

American Airlines AAL.O procède à une nouvelle série de changements au sein de sa direction, la deuxième depuis le début du second semestre, dans le but de relancer ses bénéfices, selon une note interne consultée par Reuters.

Ces mesures font suite à un remaniement de la direction en août au cours duquel le directeur général Robert Isom avait reconnu un “écart significatif” entre les performances d’American et ses objectifs, et avait laissé entrevoir de nouveaux changements. Les bénéfices de la compagnie restent inférieurs à ceux de Delta Air Lines DAL.N et de United Airlines UAL.O , ce qui alimente les critiques des syndicats à l’encontre de la direction .

Ces nominations placent de nouveaux dirigeants à la tête des efforts visant à rendre le réseau de vols de la compagnie plus rentable et à conquérir des clients à Chicago, où elle est en concurrence avec United pour des parts de marché .

Nick Andersen, actuellement vice-président chargé de la planification commerciale et de la performance, deviendra vice-président senior chargé de la planification du réseau le 1er novembre, a indiqué Nat Pieper, directeur commercial, dans une note de service.

Brian Znotins, qui a dirigé l’équipe chargée du réseau d’American, prévoit de prendre sa retraite à la fin de l’année après près de sept ans au service de la compagnie.

Nat Pieper a déclaré que la promotion de Nick Andersen, fort de son expérience en matière de tarification, de planification de la flotte et d’opérations, offrait l’opportunité de mieux coordonner la planification du réseau avec les opérations aériennes et “d’améliorer les résultats financiers”.

En juillet, American avait revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026 , les plaçant désormais autour du seuil de rentabilité, les hausses vertigineuses des coûts de carburant ayant annulé les gains de chiffre d’affaires.

La compagnie aérienne a également nommé Margaret Mueller, ancienne présidente-directrice générale de l’Executives’ Club of Chicago, au poste de vice-présidente et associée gérante pour son marché de Chicago; elle supervisera les ventes et les activités commerciales locales à compter du 30 novembre.

Les plans d’expansion concurrents d’American et d’United à l’aéroport O’Hare de Chicago ont incité les autorités fédérales de régulation à imposer des restrictions de vol afin d’éviter la congestion.

Chris Kelly Singley, qui travaille actuellement au sein de l’alliance aérienne oneworld, rejoindra la compagnie en tant que vice-président chargé de la communication commerciale, de la publicité et des partenariats, sous la responsabilité de Nat Pieper.

Les actions d’American ont perdu plus de 21 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 10 % pour Delta et une baisse de 11 % pour United. L’indice de référence S&P 500 affiche une hausse de près de 13 % sur l’année.