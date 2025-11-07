American Airlines met en garde contre les problèmes liés à l'augmentation des réductions de vols imposées par la FAA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'American Airlines, Robert Isom, ne s'attend pas à des perturbations importantes pour les clients à la suite des premières réductions de vols ordonnées par le gouvernement , a-t-il déclaré vendredi, tout en avertissant que des réductions plus importantes seraient "problématiques".

La compagnie aérienne supprime 4 % des vols dans 40 aéroports très fréquentés. L'administration fédérale de l'aviation a déclaré que ce chiffre devait passer à 6 % mardi, avant d'atteindre 10 % le 14 novembre.

"Ce niveau d'annulation va augmenter au fil du temps et cela va poser problème", a déclaré Robert Isom à CNBC.