American Airlines et Alaska Air augmentent les frais de bagages enregistrés en raison de la flambée des prix du carburant

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(Ajout de la hausse des frais d'Alaska Air aux paragraphes 1,5,11)

American Airlines AAL.O et Alaska Air

ALK.N ont annoncé jeudi qu'elles augmentaient les frais de bagages enregistrés, les transporteurs cherchant à répercuter la hausse des coûts du kérosène liée à l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Ils sont parmi les derniers grands transporteurs américains à prendre des mesures pour protéger leurs marges de la hausse des prix du kérosène, due aux perturbationsdu transport maritime par le détroit d'Ormuz, qui achemine environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole.

Le prix du kérosène, qui se situait en moyenne entre 85 et 90 dollars le baril en février avant le début de la guerre en Iran, a grimpé à environ 209 dollars le baril au niveau mondial, selon l'Association internationale du transport aérien (IATA).

American Airlines a annoncé qu'elle augmenterait, à partir de jeudi, les frais de 10 dollars pour le premier et le deuxième bagage enregistré pour les voyageurs réservant des vols intérieurs et des vols internationaux court-courriers.

Alaska prévoit d'augmenter les frais de bagages enregistrés de 5 dollars pour le premier et de 10 dollars pour le second pour les passagers de ses vols nord-américains et de ceux de sa filiale Hawaiian Airlines.

La compagnie aérienne a précisé que ses programmes de fidélisation, Huakaʻi et Club 49, restent inchangés et continuent d'offrir des avantages en matière de bagages enregistrés pour les voyages à l'intérieur d'Hawaï et de l'Alaska.

Les deux compagnies ont également augmenté le coût d'un troisième bagage enregistré de 50 dollars, pour le porter à 200 dollars.

American Airlines avait déjà mis en place une structure tarifaire similaire pour les troisièmes bagages enregistrés dans certaines régions, dont le Canada. La compagnie a également annoncé une augmentation supplémentaire de 5 dollars sur les bagages enregistrés pour les clients voyageant avec des billets de base en classe économique, à compter du 18 mai.

Les voyageurs en classe économique de base devront également payer des frais pour sélectionner un siège et ne pourront pas bénéficier de surclassements gratuits sur l'ensemble du système pour les vols à partir du 18 mai, a déclaré American.

Par ailleurs, les voyageurs qui achètent des billets en cabine premium continueront à bénéficier de la gratuité des bagages sur les vols nationaux et internationaux, a ajouté American.