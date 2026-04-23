American Airlines en perte au 1T malgré la demande "forte"

La compagnie aérienne American Airlines a publié jeudi des résultats répondant partiellement aux attentes, avec un chiffre d'affaires en hausse de près de 11% et une perte nette de 382 millions de dollars, moins lourde qu'un an plus tôt mais plus creusée qu'attendu.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Selon un communiqué de presse, le chiffre d'affaires du premier trimestre ressort à 13,9 milliards de dollars (+10,8% sur un an), soit un record pour un premier trimestre.

Le chiffre d'affaires a été affecté par les tempêtes hivernales aux Etats-Unis à hauteur d'environ 320 millions, a précisé la compagnie, qui a fait état néanmoins d'une "demande forte" au premier trimestre.

"La demande reste forte et, d'après les réservations actuelles, American s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de 13,5% à 16,5% au deuxième trimestre", a-t-elle ajouté.

La perte nette entre janvier et mars s'est réduite de 19,2% à 382 millions de dollars mais elle a amplifiée par des éléments exceptionnels non détaillés d'un montant total de 149 millions de dollars avant impôts. Sans eux, la perte nette aurait été de 267 millions.

Le consensus des analystes de Facset attendait un chiffre d'affaires de 13,79 milliards et une perte nette de 296 millions.

Rapportée par action et à données comparables, valeur privilégiée par les marchés, la perte nette s'établit à 40 cents contre une perte nette de 59 cents un an plus tôt. Les analystes anticipaient une perte nette de 47 cents.

Le groupe a également été marqué, comme ses concurrents, par la hausse des prix des hydrocarbures du fait de la guerre au Moyen-Orient depuis fin février.

Sa facture trimestrielle de carburant a bondi de 13,2% à 2,93 milliards de dollars. Le prix moyen du gallon (3,78 litres) a été de 2,75 dollars, contre 2,48 dollars un an plus tôt. Le surcoût est estimé à plus de 4 milliards de dollars en 2026.

Avec le postulat d'un gallon à 4 dollars en moyenne et d'une poursuite de la tendance commerciale, American anticipe un résultat net par action à données comparables compris entre une perte de 20 cents et un gain de 20 cents.

Pour l'ensemble de l'année, cette variable devrait osciller entre une perte de 40 cents et un bénéfice de 1,10 dollar.

La compagnie s'est félicitée d'avoir réduit son endettement total à 34,7 milliards de dollars, passant sous la barre des 35 milliards pour la première fois depuis mi-2015.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action American Airlines progressait de 0,96%.