American Airlines en hausse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions d'American Airlines AAL.O sont en hausse de 3,7% à 15,1 $ avant le marché ** La société prévoit un bénéfice 2026 supérieur aux attentes des analystes, soutenu par une reprise des voyages d'affaires et une forte demande pour les services haut de gamme à marge élevée

** Le bénéfice ajusté par action pour l'année fiscale devrait se situer entre 1,70 et 2,70 dollars, contre 1,97 dollar par action pour les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus d'exploitation de la compagnie aérienne au quatrième trimestre ont augmenté de 2,5 % pour atteindre environ 14 milliards de dollars

** Les actions d'AAL ont baissé de 12,1% en 2025

