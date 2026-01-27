American Airlines en hausse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026

27 janvier - ** Les actions d'American Airlines AAL.O sont en hausse de 3,7% à 15,1 $ avant le marché ** La société prévoit un bénéfice 2026 supérieur aux attentes des analystes, soutenu par une reprise des voyages d'affaires et une forte demande pour les services haut de gamme à marge élevée

** Le bénéfice ajusté par action pour l'année fiscale devrait se situer entre 1,70 et 2,70 dollars, contre 1,97 dollar par action pour les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus d'exploitation de la compagnie aérienne au quatrième trimestre ont augmenté de 2,5 % pour atteindre environ 14 milliards de dollars

** Les actions d'AAL ont baissé de 12,1% en 2025