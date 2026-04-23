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American Airlines en hausse après des résultats du T1 supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions d'American Airlines AAL.O en hausse de 1,9% à 11,71 $ avant le marché

** Le transporteur affiche un chiffre d'affaires de 13,91 milliards de dollars au 1er trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 13,79 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** La perte ajustée de 40 cents/action est inférieure aux 47 cents/action attendus

** AAL déclare que la demande et la croissance sont fortes dans les canaux premium et corporate, mais que les coûts élevés du kérosène érodent les marges

** Révision à la baisse des prévisions pour 2026 , entre une perte de 40 cents/action et un bénéfice de 1,10 $/action, contre un BPA de 1,70 $ à 2,70 $

** 15 analystes sur 30 considèrent l'action comme "achetée" ou plus, 10 la considèrent comme "conservée", un comme "vendue"; PT médian à $14 - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action AAL a baissé d'environ 25 % depuis le début de l'année

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AMERICAN AIRLINE
11,5000 USD NASDAQ 0,00%
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