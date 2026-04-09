American Airlines augmente les frais de bagages enregistrés et réduit les avantages de la classe économique en raison de la flambée des prix du carburant

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American Airlines AAL.O augmente les frais de bagages enregistrés pour les vols intérieurs et les destinations internationales à courte distance et réduit certains avantages pour les passagers en classe économique, alors que la flambée des prix du kérosène pèse sur le secteur mondial de l'aviation.

Il s'agit de l'un des derniers grands transporteurs américains à prendre des mesures pour protéger ses marges alors que les coûts d'exploitation augmentent en raison de la hausse des prix du kérosène, due aux tensions au Moyen-Orient qui ont perturbé le transport maritime par le détroit d'Ormuz, où transite environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole.

Le prix du kérosène, qui se situait en moyenne entre 85 et 90 dollars le baril en février avant le début de la guerre en Iran, a grimpé à environ 209 dollars le baril au niveau mondial, selon l'Association internationale du transport aérien (IATA).

American Airlines a annoncé qu'elle augmenterait, à partir de jeudi, les frais de 10 dollars pour le premier et le deuxième bagage enregistré pour les voyageurs réservant des vols intérieurs et des vols internationaux court-courriers.

Elle a également augmenté de 50 dollars le coût d'un troisième bagage enregistré, qui passera à 200 dollars pour les voyageurs, bien que cette structure tarifaire ait déjà été mise en place dans certains pays, comme le Canada.

American Airlines a également annoncé une augmentation supplémentaire de 5 dollars sur les bagages enregistrés pour les clients voyageant avec des billets de base en classe économique, à compter du 18 mai.

Les voyageurs en classe économique de base devront également payer des frais pour sélectionner un siège et ne pourront pas bénéficier de surclassements gratuits sur l'ensemble du système pour les vols à partir du 18 mai.

En revanche, les voyageurs qui achètent des billets en cabine premium continueront à bénéficier de la gratuité des bagages sur les vols nationaux et internationaux, a ajouté American.