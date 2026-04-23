American Airlines abaisse ses prévisions pour 2026 alors que les coûts du carburant pèsent

American Airlines AAL.O a abaissé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2026, la compagnie aérienne américaine citant les coûts exorbitants du kérosène, alimentés par la guerre en Iran.

Les prix du kérosène, qui représentent généralement environ un quart des dépenses d'exploitation des compagnies aériennes, ont presque doublé depuis le début du conflit le 28 février, quand les Etats-Unis et Israël ont lancé leurs premières frappes sur l'Iran.

En réponse à ces frappes, Téhéran a de fait fermé le détroit d'Ormuz, un corridor crucial pour l'approvisionnement mondial en pétrole, ce qui a fait bondir les prix du carburant.

Il s'agit du plus grand choc que l'industrie aéronautique ait connu depuis la pandémie de COVID-19.

Aux États-Unis, même si la demande est restée stable, la flambée des coûts a affecté les marges bénéficiaires.

Les compagnies aériennes ont eu recours à des hausses des tarifs, à des réductions de capacité et à une augmentation des frais pour les services annexes tels que les bagages enregistrés afin d'amortir une partie des coûts.

American Airlines s'attend désormais à afficher un résultat compris entre une perte de 40 cents (0,34 euros) par action et un bénéfice de 1,10 dollar par action, contre un bénéfice par action compris entre 1,70 et 2,70 dollars prévu précédemment.

Le groupe a enregistré une perte nette de 382 millions de dollars, soit 58 cents par action, pour le trimestre clos en mars, contre une perte de 473 millions de dollars, soit 72 cents par action, un an plus tôt.

(Rédigé par Shivansh Tiwary à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)