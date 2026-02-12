Ameren dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des tarifs de l'électricité

(Ajoute des détails dans les paragraphes 4 à 6)

La société de services publics Ameren Corp AEE.N a battu de peu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, aidée par des tarifs d'électricité plus élevés et des ventes au détail plus importantes dans son unité du Missouri.

Les compagnies d'électricité cherchent à répercuter les coûts plus élevés de la modernisation du réseau sur les clients en augmentant les tarifs de l'électricité, alors que les conditions météorologiques extrêmes et la demande croissante liée à l'électrification de l'industrie et à l'expansion des centres de données exercent une pression sur les réseaux électriques du pays.

La consommation d'électricité aux États-Unis a atteint un niveau record en 2025 et devrait continuer à augmenter cette année , sous l'effet de l'expansion de l'IA et de la transition des foyers et des entreprises des combustibles fossiles vers le chauffage et les véhicules électriques.

Ameren Missouri a reçu l'approbation de la Missouri Public Service Commission pour la construction de son Big Hollow Energy Center, une nouvelle installation hybride qui devrait commencer à desservir les clients en 2028.

L'autorisation couvre la construction d'une centrale au gaz naturel à cycle simple de 800 mégawatts (MW) associée à une installation de stockage de batteries à grande échelle sur un seul site dans le comté de Jefferson.

Ameren a déclaré qu'elle prévoyait d'ajouter 1 000 MW de stockage en batterie d'ici 2030 et d'étendre ce chiffre à 1 800 MW sur plusieurs sites d'ici 2042.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfices pour 2026, soit entre 5,25 et 5,45 dollars par action.

Ameren Missouri, son segment le plus important en termes de bénéfices, a déclaré des ventes d'électricité de 8 405 millions de kilowattheures, contre 7 806 millions l'année dernière.

L'entreprise a également déclaré un chiffre d'affaires de 1,78 milliard de dollars au quatrième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 1,67 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les revenus de son segment gazier ont augmenté à 337 millions de dollars, contre 321 millions de dollars l'année précédente.

La société basée à St. Louis, dans le Missouri, a déclaré un bénéfice de 78 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant de peu les estimations des analystes, qui étaient de 77 cents par action.

L'entreprise dessert 2,5 millions de clients en électricité et plus de 900 000 clients en gaz naturel dans une zone de 64 000 miles carrés par l'intermédiaire de ses filiales Ameren Missouri et Ameren Illinois, des entreprises de services publics à tarifs réglementés.