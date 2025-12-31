Amerant Bancorp chute après la mise à jour de la qualité du crédit au quatrième trimestre

(Les mises à jour)

31 décembre - ** Les actions d'Amerant Bancorp AMTB.N chutent de 1,1 % à 19,56 $ après que la banque régionale a présenté les tendances de la qualité des actifs au 4ème trimestre

** AMTB prévoit de rétrograder 112,6 millions de dollars de prêts en prêts non productifs au 4ème trimestre, en partie compensé par des remboursements, des passations en pertes et des ventes de prêts

** La maison de courtage Stephens de Wall Street déclare que la mise à jour du crédit du 4ème trimestre est décevante, mais bénigne par rapport aux mises à jour précédentes

** On s'attendait à ce que le 3e trimestre marque le point culminant de la migration négative du crédit" - Russell Gunther, analyste chez Stephens, ajoutant que la réduction de la volatilité de la qualité des actifs est essentielle à la réévaluation de l'action AMTB

** Les problèmes persistants de qualité de crédit chez AMTB ont été une préoccupation majeure pour les investisseurs, l'action se négociant à une décote par rapport à la valeur comptable tangible

** Trois courtiers sur quatre considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et un comme "conservée"; PT médian de 21,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action AMTB a baissé de 11,7 % depuis le début de l'année