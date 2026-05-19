Amer Sports relève ses objectifs pour 2026 après un 1er trimestre réussi

L'équipementier sportif Amer Sports a annoncé mardi avoir relevé ses prévisions pour 2026 après avoir signé un solide début d'exercice grâce à la vigueur de ses trois principaux moteurs de croissance : Arc'teryx, Salomon et Wilson.

Le groupe basé à New York, qui possède aussi les marques Peak Performance et Atomic, indique avoir non seulement enregistré des ventes solides sur les trois premiers mois de l'année, mais aussi fait progresser ses marges bénéficiaires et son profit par action.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 32% à près de 1,95 milliard de dollars, dont une hausse de 26% à taux de change constants.

Son bénéfice d'exploitation a augmenté de 50% à 321 millions de dollars, donnant une marge opérationnelle ajustée en progression de 1,6 point à 17,4%.

Son bénéfice par action (BPA) ressort, lui, à 0,38 dollar, à comparer avec un consensus de 0,07 dollar.

Pour l'ensemble de l'exercice, Amer Sports dit viser une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 20% et 22% à données publiées, pour un BPA allant de 1,18 à 1,23 dollar.

Suite à cette publication, l'action avançait de 3,5% mardi matin dans les échanges d'avant-Bourse.

Depuis son introduction à un prix de 13 dollars par action à New York début 2024, le titre a bondi de 153%.