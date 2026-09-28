Amélioration des comptes semestriels pour Preatoni

Le groupe dédié à l'exploitation d'actifs hôteliers et au développement immobilier résidentiel a affiché une nette progression de sa performance opérationnelle sur les six premiers mois de l'année.

Malgré un chiffre d'affaires quasi stable à 51,5 millions d'euros ( 1,2%), l'Ebitda s'est envolé de 21,5% à 13,3 millions d'euros, portant la marge d'Ebitda à 25,8% ( 4 points). Le résultat net consolidé a atteint 5,7 millions d'euros (contre 4,5 millions d'euros au premier semestre 2025), dont 4,3 millions d'euros en part du groupe.

L'amélioration de rentabilité a reposé principalement sur la bonne dynamique enregistrée par le pôle Hôtellerie/Tourisme. Le chiffre d'affaires a bondi de 12,2%, porté par le resort Domina Coral Bay à Sharm El Sheikh et l'impact positif des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina sur le Domina Milano Fiera.

En parallèle, le segment Développement immobilier a vu ses revenus reculer de 7,6%, pénalisé par le mix produit.

Perspectives et gouvernance

Confiant pour la seconde moitié de l'année grâce aux programmes immobiliers en cours dans les pays baltes (notamment le lancement du projet Borgo à Vilnius au second semestre) et à la bonne tenue des réservations touristiques, Preatoni Group vise pour l'ensemble de l'exercice 2026 une croissance de son chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda supérieure à 20%.

Par ailleurs, une évolution stratégique intervient à la tête du groupe. Pour renforcer l'implication de la famille fondatrice à l'initiative d'Ernesto Preatoni, Patrick Werner quittera ses fonctions de Président du Directoire le 16 octobre 2026. Oscar Crameri lui succédera, tandis que Eugenio Preatoni et Edoardo Preatoni intègreront le Directoire.