 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AMD s'effondre en raison de prévisions peu encourageantes et d'une concurrence acharnée dans le secteur de l'IA
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture tout au long de l'article, mise à jour des mouvements d'actions)

Les actions d'Advanced Micro Devices

AMD.O ont chuté de 13 % mercredi après que les prévisions de ventes médiocres de la société ont renforcé les doutes des investisseurs quant à sa capacité à affronter le géant des puces d'intelligence artificielle Nvidia.

AMD a prédit une légère baisse de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, même si la reprise des ventes en Chine a donné un coup de pouce inattendu, ce qui montre sa difficulté à pénétrer un marché en plein essor où Nvidia défend agressivement sa position.

L'utilisation croissante de puces d'intelligence artificielle personnalisées par les géants de la technologie et l'accord conclu par Google pour fournir à Anthropic ses processeurs avancés dans le cadre d'un contrat de plusieurs milliards de dollars ont également exercé une pression sur AMD.

Un nouveau plug-in juridique pour le chatbot Claude d'Anthropic, qui permet d'automatiser certaines tâches routinières, a déclenché une chute des valeurs logicielles qui s'est prolongée mardi, les investisseurs s'inquiétant de l'avenir de l'industrie du logiciel.

AMD a prévu pour le premier trimestre un chiffre d'affaires d'environ 9,8 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 9,67 milliards de dollars. Ces prévisions restent toutefois inférieures aux 10,27 milliards de dollars que la société avait déclarés au quatrième trimestre.

Ces perspectives décevantes interviennent malgré le coup de pouce donné par les ventes de puces d'IA destinées à la Chine, approuvées sous licence américaine au début de 2025, qui ont généré 390 millions de dollars. Sans ces ventes, le segment des centres de données d'AMD aurait manqué les estimations des analystes au quatrième trimestre.

"Dans un environnement aussi intense, les résultats globaux n'ont pas été beaucoup plus que 'conformes' sans l'impulsion de la Chine", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, ajoutant que les chiffres de l'IA à court terme "ne sont pas vraiment en train d'évoluer."

Lisa Su, directrice générale d'AMD, a déclaré que la demande de serveurs d'IA de nouvelle génération d'AMD, y compris les livraisons à OpenAI et à d'autres clients, devrait s'accélérer fortement au second semestre de l'année, ajoutant qu'une pénurie globale de puces mémoire n'entraverait pas la production.

La réaction des investisseurs à la performance d'AMD contrastait fortement avec le bond de plus de 11 % des actions de Super Micro Computer SMCI.O , après que l'entreprise a relevé ses prévisions de revenus annuels , en soulignant la vigueur continue de la demande de serveurs optimisés pour l'IA.

Les perspectives optimistes de Super Micro, partenaire clé des concepteurs de puces, notamment Nvidia et AMD, mettent en évidence la vigueur continue des dépenses d'infrastructure d'IA en aval, même si les investisseurs s'interrogent sur le rythme auquel les fabricants de puces peuvent convertir la demande en croissance des bénéfices à court terme.

AMD affiche un multiple cours/bénéfice prévisionnel plus élevé de 33,16, par rapport à SMCI qui se négocie à un niveau plus modeste de 10,81.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
202,3800 USD NASDAQ -16,41%
ISHS SEMICONDUCTOR
329,9600 USD NASDAQ -4,54%
NVIDIA
174,8150 USD NASDAQ -3,06%
SUPER MICRO
32,8600 USD NASDAQ +10,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/02/2026 à 16:41:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

1 commentaire

  • 11:59

    L'article est mauvais ... si tu analyses bien les résus, tu peux rédiger tout l'inverse avec une note plus positive.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank