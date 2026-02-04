AMD s'effondre en raison de prévisions peu encourageantes et d'une concurrence acharnée dans le secteur de l'IA

Les actions d'Advanced Micro Devices

AMD.O ont chuté de 13 % mercredi après que les prévisions de ventes médiocres de la société ont renforcé les doutes des investisseurs quant à sa capacité à affronter le géant des puces d'intelligence artificielle Nvidia.

AMD a prédit une légère baisse de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, même si la reprise des ventes en Chine a donné un coup de pouce inattendu, ce qui montre sa difficulté à pénétrer un marché en plein essor où Nvidia défend agressivement sa position.

L'utilisation croissante de puces d'intelligence artificielle personnalisées par les géants de la technologie et l'accord conclu par Google pour fournir à Anthropic ses processeurs avancés dans le cadre d'un contrat de plusieurs milliards de dollars ont également exercé une pression sur AMD.

Un nouveau plug-in juridique pour le chatbot Claude d'Anthropic, qui permet d'automatiser certaines tâches routinières, a déclenché une chute des valeurs logicielles qui s'est prolongée mardi, les investisseurs s'inquiétant de l'avenir de l'industrie du logiciel.

AMD a prévu pour le premier trimestre un chiffre d'affaires d'environ 9,8 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 9,67 milliards de dollars. Ces prévisions restent toutefois inférieures aux 10,27 milliards de dollars que la société avait déclarés au quatrième trimestre.

Ces perspectives décevantes interviennent malgré le coup de pouce donné par les ventes de puces d'IA destinées à la Chine, approuvées sous licence américaine au début de 2025, qui ont généré 390 millions de dollars. Sans ces ventes, le segment des centres de données d'AMD aurait manqué les estimations des analystes au quatrième trimestre.

"Dans un environnement aussi intense, les résultats globaux n'ont pas été beaucoup plus que 'conformes' sans l'impulsion de la Chine", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, ajoutant que les chiffres de l'IA à court terme "ne sont pas vraiment en train d'évoluer."

Lisa Su, directrice générale d'AMD, a déclaré que la demande de serveurs d'IA de nouvelle génération d'AMD, y compris les livraisons à OpenAI et à d'autres clients, devrait s'accélérer fortement au second semestre de l'année, ajoutant qu'une pénurie globale de puces mémoire n'entraverait pas la production.

La réaction des investisseurs à la performance d'AMD contrastait fortement avec le bond de plus de 11 % des actions de Super Micro Computer SMCI.O , après que l'entreprise a relevé ses prévisions de revenus annuels , en soulignant la vigueur continue de la demande de serveurs optimisés pour l'IA.

Les perspectives optimistes de Super Micro, partenaire clé des concepteurs de puces, notamment Nvidia et AMD, mettent en évidence la vigueur continue des dépenses d'infrastructure d'IA en aval, même si les investisseurs s'interrogent sur le rythme auquel les fabricants de puces peuvent convertir la demande en croissance des bénéfices à court terme.

AMD affiche un multiple cours/bénéfice prévisionnel plus élevé de 33,16, par rapport à SMCI qui se négocie à un niveau plus modeste de 10,81.