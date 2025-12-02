AMD s'associe à HPE pour l'infrastructure d'IA ouverte
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 15:56
HPE sera l'un des premiers OEM à adopter l'architecture AMD 'Helios', une plateforme d'IA ouverte et full-stack conçue pour des charges de travail d'IA à grande échelle. Il proposera cette architecture dans le monde entier en 2026.
HPE exploitera des commutateurs HPE Juniper Networking conçus spécialement dans 'Helios' en collaboration avec Broadcom, afin d'offrir une connectivité à haute bande passante et faible latence à travers d'immenses clusters d'IA.
Par ailleurs, AMD et HPE alimenteront 'Herder', un superordinateur construit sur la plateforme HPE Cray GX5000 avec des GPU AMD Instinct MI430X et des processeurs AMD EPYC 'Venice' de nouvelle génération.
La livraison de Herder est prévue pour la 2e moitié de 2027 et il devrait entrer en service d'ici fin 2027. Il remplacera le superordinateur phare actuel de High-Performance Computing Center Stuttgart (HLRS), appelé Hunter, en Allemagne.
