 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AMD relève ses prévisions grâce à l'essor de l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 22:34

Advanced Micro Devices (AMD) anticipe un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, porté par la forte demande en puces destinées aux centres de données. Le groupe prévoit des revenus d'environ 11,2 milliards de dollars, avec une marge d'erreur de plus ou moins 300 millions, contre 10,52 milliards attendus par les analystes selon LSEG. Suite à la publication, le titre progresse d'environ 6% dans les échanges post-clôture.

Longtemps positionné comme rival direct de Nvidia, AMD profite d'un nouveau relais de croissance avec ses processeurs, alors que les entreprises passent de l'entraînement des modèles d'IA à leur déploiement. Le groupe a notamment conclu un accord avec Meta Platforms pouvant atteindre 60 milliards de dollars sur cinq ans, incluant une prise de participation potentielle allant jusqu'à 10%. En Bourse, le titre affiche déjà une hausse d'environ 60% depuis le début de l'année, surpassant Nvidia et l'indice sectoriel de Philadelphie.

La concurrence demeure toutefois intense, notamment avec Intel qui renforce ses capacités de production pour répondre à la demande croissante. AMD reste de son côté dépendant des capacités limitées du fondeur TSMC, ce qui pourrait contraindre son expansion. Par ailleurs, le secteur fait face à une pénurie mondiale de mémoire liée à la demande en composants à haute bande passante, une situation susceptible d'entraîner une hausse des prix et de peser sur certains segments comme l'électronique grand public.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
355,2600 USD NASDAQ +4,02%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank