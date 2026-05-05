AMD relève ses prévisions grâce à l'essor de l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 22:34
Longtemps positionné comme rival direct de Nvidia, AMD profite d'un nouveau relais de croissance avec ses processeurs, alors que les entreprises passent de l'entraînement des modèles d'IA à leur déploiement. Le groupe a notamment conclu un accord avec Meta Platforms pouvant atteindre 60 milliards de dollars sur cinq ans, incluant une prise de participation potentielle allant jusqu'à 10%. En Bourse, le titre affiche déjà une hausse d'environ 60% depuis le début de l'année, surpassant Nvidia et l'indice sectoriel de Philadelphie.
La concurrence demeure toutefois intense, notamment avec Intel qui renforce ses capacités de production pour répondre à la demande croissante. AMD reste de son côté dépendant des capacités limitées du fondeur TSMC, ce qui pourrait contraindre son expansion. Par ailleurs, le secteur fait face à une pénurie mondiale de mémoire liée à la demande en composants à haute bande passante, une situation susceptible d'entraîner une hausse des prix et de peser sur certains segments comme l'électronique grand public.
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