AMD recule ; l'entreprise annonce que son tout dernier serveur dédié à l'IA est désormais en pleine production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** Le cours de l' AMD.O d'Advanced Micro Devices recule de 3,5% à 533 dollars

** La directrice générale Lisa Su indique qu’Helios, la deuxième génération de serveurs IA d’AMD destinée à rivaliser avec les produits phares NVDA.O de Nvidia, est en pleine production et sera commercialisée dans les prochains mois

** Elle ajoute que les livraisons d’Helios devraient débuter à la fin du troisième trimestre

** Jacob Bourne, analyste chez eMarketer, attribue la baisse du cours de l’action à la faiblesse générale du marché boursier américain et à une vague de ventes massives de titres du secteur des semi-conducteurs

** À la dernière clôture, AMD avait bondi de 158% depuis le début de l'année