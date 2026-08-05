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AMD recule alors que les investisseurs recherchent des rendements plus élevés dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 10:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les perspectives de croissance d'AMD ne parviennent pas à convaincre les investisseurs

* Les investisseurs veulent davantage de preuves que l'entreprise peut tirer profit de l'essor de l'IA

* Le titre recule de plus de 7 % avant l'ouverture du marché

Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O ont reculé mercredi avant l'ouverture de la Bourse, les prévisions de chiffre d'affaires du fabricant de puces , bien que supérieures aux attentes, s'étant révélées insuffisantes au regard des attentes élevées des investisseurs, qui cherchaient des signes plus clairs indiquant que le boom des dépenses dans l'IA, qui se chiffre en milliards de dollars, se traduira par une croissance plus rapide.

Le titre affichait en dernier lieu une baisse de 7,4 % à 480,28 dollars, ce qui devrait faire perdre environ 61,1 milliards de dollars à la capitalisation boursière d’AMD.

Cette évolution souligne les attentes élevées auxquelles AMD doit faire face alors qu’elle vise à contester la domination de Nvidia NVDA.O dans un contexte de concurrence s’intensifiant avec Intel INTC.O , qui s’efforce de regagner son leadership technologique après avoir publié de solides résultats .

"Nous pensons que les attentes se sont revues à la hausse suite aux résultats d’Intel il y a quelques semaines, et que les investisseurs ont déjà une vision plutôt optimiste", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein.

Les analystes de TD Cowen ont qualifié les résultats et les prévisions d’AMD de "objectivement bons", mais ont indiqué que le titre devait faire face à une "barre très haute" suite aux récentes annonces de clients liées à l’IA et à la forte remontée du cours de l’action.

La société basée à Santa Clara, en Californie, prévoit un chiffre d’affaires d’environ 13 milliards de dollars pour le troisième trimestre, avec une fourchette de 300 millions de dollars, soit un chiffre supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 12,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les investisseurs ont plus que doublé la valeur de l’action AMD cette année, dans l’espoir que la société s’impose comme la principale alternative à Nvidia dans le domaine des puces d’IA, ce qui a relevé la barre en matière de résultats trimestriels.

La directrice générale, Lisa Su, a déclaré qu’AMD s’attendait à ce que son chiffre d’affaires lié aux centres de données double largement d’ici 2027 et a prévu une croissance totale du chiffre d’affaires supérieure à son objectif précédemment annoncé de plus de 35 %. Le chiffre d’affaires d’AMD lié aux centres de données a plus que doublé pour atteindre 6,72 milliards de dollars, dépassant les attentes.

Le mois dernier, la société a signé des accords avec Anthropic et Core Scientific CORZ.O afin de renforcer ses ambitions en matière d’infrastructure d’IA.

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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
518,5800 USD NASDAQ +7,00%
CORE SCIENTIFIC
22,8100 USD NASDAQ -0,09%
INTEL
100,8600 USD NASDAQ +10,84%
NVIDIA
211,9400 USD NASDAQ +2,56%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/08/2026 à 10:24:40.

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